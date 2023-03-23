Şişli Belediyesi'nde skandal görüntüler: Temizlik işçisini yaka paça dışarı attılar

Şişli Belediyesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olay, görenleri şaşkına çevirdi. Belediyede önceden temizlik işçisi olarak çalıştığı ve kısa süre önce işine son verildiği öğrenilen bir adam, evrak işlemleri için belediyeye geldi. Adam burada kendisini gören güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Görevlilere direnen adam vatandaşların gözleri önünde yaka paça dışarıya atıldı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Doğan Can Cesur



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