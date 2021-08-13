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Şişli Feriköy Mezarlığı'nda ceset paniği

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda ceset paniği
Şişli Feriköy Mezarlığı'nda ceset paniği

Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda çarşafa sarılı bir köpek ölüsü polis ekipleri harekete geçirdi.

Şişli Feriköy Mezarlığı’nda ceset paniği - Foto Galeri
Şişli Feriköy Mezarlığı’nda ceset paniği - Tıkla İzle

Olay saat 08.45 sıralarında Şişli Feriköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlıkta dolaşan bir vatandaş mezarlığın içerisine bırakılmış ve çarşafa sarılı halde ceset benzeri bir şey gördü. Vatandaş hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ceset benzeri şeyin etrafına güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekipleri, çarşafın içerisinde ölü bir köpeğin olduğunu tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Murat Horoz - Gülşah Kahveci
 

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