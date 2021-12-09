İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şişli polisi direksiyon altında uyuşturucu buldu

Şişli polisi direksiyon altında uyuşturucu buldu
Şişli polisi direksiyon altında uyuşturucu buldu

Şişli’de polis ekipleri durdurdukları şüpheli aracın sürücüsünün kimliğini kontrol ettikleri esnada yoğun bir şekilde uyuşturucu kokusu aldı. Araç içerisinde arama yapan polis ekipleri direksiyon altına gizlenmiş kuruyemiş ambalajı içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli polisi direksiyon altında uyuşturucu buldu - Tıkla İzle

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Dolapdere Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 34 ECP 948 plakalı aracı durdurdu. Araç sürücüsü E.A. gayet sakin bir şekilde polis ekiplerine ehliyet ve ruhsatı verdi. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, araçtan gelen koku üzerine şüphelenerek sürücüyü aşağıya indirip arama yaptı.

Araçtan koku aldılar, direksiyon altında uyuşturucu yakaladılar

Araçtan gelen kokudan şüphelenen polis ekipleri sürücü E.A.'yı ve yanında bulunan arkadaşı E.İ.'yi araçtan indirerek üzerlerinde arama yaptı. Araç içerinde detaylı arama yapan polis ekipleri direksiyonun kilit kısmını açınca, gizlenmiş poşet olduğunu fark ederek dışarıya çıkarttı. Polis ekipleri poşet içerisinde 14 parça toplam 26.93 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Polis ekipleri sürücü E.A.'yı ve E.İ.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyette götürülen E.i. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından sürücü E.A. adliyeye sevk edildi. E.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur
 

İLGİLİ HABER
Eyüpsultanda uyuşturucu operasyonu: 900 bin extacy hap ele geçirildi Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 900 bin extacy hap ele geçirildi
İLGİLİ HABER
Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı Tapu memuru uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İLGİLİ HABER
Pelüş çocuk çantasında uyuşturucu gizlediler: 9 tutuklama Pelüş çocuk çantasında uyuşturucu gizlediler: 9 tutuklama
İLGİLİ HABER
Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı Bakan Soylu, yıllık uyuşturucu rakamlarını paylaştı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.