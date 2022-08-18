Şişli'de 2 aile arasında çıkan ve biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı

Şişil Kuştepe'de 15 Ağustos Pazartesi günü iki aile arasında nişan atma mevzusundan başlayan ve silahlı kavgaya dönüşen, biri polis, 5 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişi, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

"Kasten Yaralama-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet-Devlet Malına Zarar Verme-Polise Silahlı Mukavemet" suçlarından mahkemeye çıkarılan sanıklardan, E.Ç., B.Ç., M.G., E.K. ve G.K. tutuklanarak cezaevine götürülürken, S.D. ve S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İsmet Aktaş

