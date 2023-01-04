Şişli'de 20 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada

Olay 12 Kasım saat 03.40 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletin sahibi evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı. Gerçek, güvenlik kameraları incelendiğinde ortaya çıktı. Başka bir motosikletle sokaktan geçen 2 hırsız, önce yavaşlayarak çevreyi kontrol etti. Daha sonra şahıslardan biri, motordan inerek park halindeki diğer motosikleti çalıştırmadan eliyle iterek oradan götürdü. Hırsızların park halindeki motosikleti çalması 20 saniye kadar sürdü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Onur Dursun - Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER Börekçiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İLGİLİ HABER Faili meçhul hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı: 31 gözaltı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.