Sişli'de 5 şüpheli yakalandı, 33 bin 62 TL para cezası uygulandı

Şişli Kuştepe mevkiinde 5 sabit nokta, sokak ve caddelerde denetim yapıldı. Yapılan denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 100 personel katıldı.

Denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik aranırken, içerisinde bulunan şahısların kimlikleri sorgulandı. Sokak ve caddelerde şüpheli görülen şahısların ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamada 880 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 248 araç ve 171 motosiklet incelendi. Yapılan denetimde aranması olan 5 şüpheli yakalanırken, trafik yönünden 33 bin 62 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca denetimde ruhsatsız 1 tabanca ele geçirilirken, yabancı uyruklu bir kişinin deport işlemleri başlatıldı.

Öte yandan ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında bölgedeki kadınları bilgilendirerek broşür dağıttı. Uygulama dron ile görüntülendi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Doğan Can Cesur