Şişli'de akaryakıt istasyonu çalışanına öldüresiye dayak kamerada

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek (19), markete doğru yürürken, istasyonda bekleyen 3 kişiden 2'si yanına yaklaştı. Şimşek'in kendilerine laf ettiğini iddia eden şahıslar, gence yumrukla saldırdı. Şimşek, koşarak kaçmaya çalışırken saldırganlar da peşine düştü. Genç ardından kendi savunmak için akaryakıt pompasının yanında bulunan fırçayı eline aldı. O sırada saldırganlardan biri boynundan tutarak Şimşek'i yere savurdu. Olayı gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koşarak, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çalışanlardan biri Şimşek'i yere savuran saldırganı engellemeye çalışırken, diğer saldırgan da arkasından gelerek yerdeki genci yumrukladı. İki saldırganın öldüresiye dövdüğü Ali Kemal Şimşek, kısa süreli baygınlık geçirdi.

Genç saldırganlardan şikayetçi olmadı

O esnada istasyonda bulunan 2 bekçi, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Öfkeden deliye dönen saldırganlar, baygın şekilde yerde yatan gence saldırmaya devam etti. Bekçilerin ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının bir süre sonra güçlükle zapt ettiği saldırganlar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan Ali Kemal Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine saldırganların serbest bırakıldığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur

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