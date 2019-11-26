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Şişli'de alkollü grup arasındaki kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Şişli'de alkollü grup arasındaki kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Şişli'de alkollü grup arasındaki kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Şişli’de alkollü olduğu ileri sürülen grup arasındaki kavgada, bir kişi ağır yaralandı. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sularında Şişli Harbiye Mahallesi Maçka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Harun isminde bir kişi, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelerle ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan şahıs birden yere yığıldı.

Bunun üzerine karşı gruptan şahıslar olay yerinden kaçarak, uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan şahsı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de kavgaya karışan şüpheli kişiler üzerinde çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili çalışma sürüyor.
Medeni Topaloğlu
 

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