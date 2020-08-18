Şişli'de aracını yasak bölgelere park edenlere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde denetlemelerde bulundu. Ekipler özellikle araçlarını yasak olan bölgelere park eden sürücüleri mercek altına aldı. Yasak bölgelere yapılan parklar nedeni ile oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçmek isteyen ekipler, araç sürücülerini tek tek uyardı. Bazı araçların ise fotoğrafları çekilerek Karayolları Trafik Kanunu'na göre 61/1-a maddesine istinaden 132 TL cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar ise çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Ekipler uygulamanın devam edeceğini bildirdi.

Emre Baba