İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şişli'de baskın yapılan adreste 9'u yavru 57 kedi bulundu

Şişli'de baskın yapılan adreste 9'u yavru 57 kedi bulundu
Şişli'de baskın yapılan adreste 9'u yavru 57 kedi bulundu

Şişli'de, bir iş yerine yapılan baskında olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu. Muhafaza altına alınan kediler bakım evlerine götürüldü.

Şişli’de baskın yapılan adreste 9'u yavru 57 kedi bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde, olumsuz ve kötü koşullarda bakılan kediler bulunduğunu öğrenen hayvanseverler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi. Polis, karanlık ve kötü koşullara sahip iş yerinde boxlar içinde, 9'u yavru 57 kedi bulunduğunu gördü. Kediler, emniyet, İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, besleme noktalarında koruma altına alınacak. Öte yandan kedilerin 'üretim veya deney amacıyla' tutuldukları yönünde duruluyor.

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.