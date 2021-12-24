Şişli'de bir binadaki reklam afişi alev alev yandı

Yangın, saat 19.45 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın bahçe kısmında bulunan ağaçlar bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Yangın esnasında alevler, binanın D-100 Karayoluna bakan cephesindeki reklam afişine sıçradı. Yangını gören apartman sakinleri panikle kendilerine dışarıya atarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

“Yaralanan yok, maddi bir hasarımız da yok. Bundan dolayı mutluyuz”

Apartman Yöneticisi Seyfettin Çamlıca, “20 dakika önce elektrik kontağından reklam panosu yandı. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi soğutma çalışmalarını yaptı. Allah'a şükür hiçbir hasar yok. Yaralanan yok, maddi bir hasarımız da yok. Bundan dolayı mutluyuz. Binada herhangi bir hasar yok. İçeride ve dışarıda da yok. Sadece reklam panosu yandı o kadar” şeklinde konuştu.

Mehmet Furkan Doğan

