Şişli'de bodrum katta çıkan yangın paniğe sebep oldu

Yangın saat 00.00'da Şişli Meşrutiyet Mahallesi Zafer Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek katlarda mahsur kalanları kurtardı.

Yangının çıktığı bodrum katının üstünde iş yeri olan Daniz Albug, "Vallahi gece saat yarım civarlarında komşularımız sağ olsunlar aradılar. Alt katta yangın çıkmış bir şekilde dumanların çıktığını söylediler. Biz geldik ama her hangi bir durum yok çok şükür. Nasıl oldu bilmiyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Mahsur kalanları sağ olsunlar itfaiyeci arkadaşlar, merdiven sayesinde indirdiler. Çünkü binaya duman doluştu. İndirdiler, arkadaşlar gerekli tedbiri aldılar. Çok şükür her şey sağ salim kurtuldu yani sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

İtfaiye ve polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.



Davut Has - Mehmet Furkan Doğan