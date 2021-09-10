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Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı

Şişli’de taksiye zorla bindirerek boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, ona yardım ettiği iddia edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli’de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşanan olayda, Şilan Topal boşanma davası açtığı eşi M.T. tarafından ticari taksi ile ailesinin gözü önünde zorla kaçırılmıştı. Şilan Topal'ın kaçırılmasının ardından aile durumu polise bildirerek yardım istemişti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda M.T. ve ona yardım eden bir kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. M.T. ve ona yardım eden Rahim M. bugün öğle saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan M.T. tutuklanırken, şüpheli Rahim M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İrem Demir - Sema Demir

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