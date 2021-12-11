Şişli'de ‘bukalemun' lakaplı hırsız önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şişli ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarında, failin ‘özel güvenlikçi', ‘şantiyeci', ‘tesisatçı' gibi çeşitli meslek gruplarına ait fosforlu işçi kıyafeti giyerek eşya çaldığı tespit edildi. 2 Aralık'ta aynı ilçede faaliyet gösteren bir sağlık merkezinde aynı yöntemle 6 bin lira değerinde bilgisayar monitörü çalındı.

Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak failin izini sürdü. Yapılan araştırmalarda, ev veya işyerlerine girerken giydiği çeşitli işçi kıyafetleri nedeniyle çevresinde ‘bukalemun' lakabıyla anılan S.P. adlı bir kişinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. S.P.'yi takibe alan polis, 8 Aralık'ta Abide-i Hürriyet Caddesi üzerindeki fosforlu işçi kıyafeti ile yakalandı.

Çalışmalarını derinleştiren emniyet ekipleri hırsızın, çaldığı monitörü ticari taksi ile Fatih Aksaray‘da bir elektronikçiye götürdüğü ve burada B.S. isimli bir kişiye sattığı tespit edildi. Aynı gün söz konusu işyerine düzenlenen operasyonda B.S. kişi çalıntı monitör ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan şüphelilerden B.S. isimli şahıs, “Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme” suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren ve olay sırasında ‘özel güvenlikçi', ‘şantiyeci', ‘tesisatçı' gibi çeşitli meslek gruplarına ait fosforlu işçi kıyafeti giyerek hırsızlık yaptığı ileri sürülen ‘bukalemun' lakaplı S.P. ise “İşyerinden Hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ‘bukalemun' lakaplı hırsızın gerçekleştirdiği hırsızlık olayı sağlık merkezi ve bir işyerindeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde zanlının, işçi kıyafeti giyerek girdiği işyerlerinden çaldığı eşyaları alıp götürdüğü ve durdurduğu bir taksiye binip gittiği görülüyor.

Sadık Kahraman

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