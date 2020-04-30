Şişli'de çalışma yapılırken doğal gaz borusu patladı

Olay, saat 00.10 sularında Şişli Galata Deresi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ekipleri çöken yolu ve patlayan su borusunu tamir etmeye çalıştı. Kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama nedeniyle etrafa doğal gaz kokusu yayılırken, daha önce patlayan su ise etrafa fışkırmaya başladı. Çalışan görevliler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Olayda kimse yaralanmazken, patlayan su birkaç metre havaya doğru fışkırdı, mahalleye yoğun doğal gaz kokusu yayıldı.

Görevlilerin gazı ve suyu kesmesiyle yaklaşık yarım saat sonra durum kontrol altına alındı.

Durumun kontrol altına alınmasıyla ekipler çalışmalar tekrar devam etti.

Medeni Topaloğlu