Şişli'de dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı: Oğlundan kurtulup aşağıya böyle sarktı

Şişli Merkez Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Bulut T. (28) babasına ait iş yerine gelerek para istemişti. Babası Ziya T.'nin para vermek istememesi üzerine aralarında tartışma çıkmıştı. Aynı nedenle daha önce de tartıştıkları öğrenilen baba-oğul arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü. Kavga esnasında babasının kafasında cam bardak kıran Bulut T., eline geçirdiği askılıklarla da Ziya T.'ye vurmaya devam etmişti.

Baba kendini pencereden sarkıtmıştı

Baba T., oğlunun elinden kurtulmak için can havliyle iş yerinin penceresine koşmuştu. Birinci kattaki iş yerinin penceresinden sarkan Ziya T., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılmıştı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Ziya T. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Polisi gören Bulut T. ise iş yerinin kapısını içeriden kilitleyerek pencereye çıkmıştı.

Özel harekat polisi operasyon düzenlemişti

İntihar edeceğini söyleyen T.'yi ikna etmeye çalışan polis, başarılı olamayınca olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sevk edilmişti. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinesinden düzenlenen operasyonda özel harekat polisleri, iş yerinin kapısı koçbaşıyla kırdıktan sonra içeriye girerek Bulut T.'yi etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan Bulut T. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürülmüştü. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansımıştı.

Dehşet anları güvenlik kamerasında

Öte yandan baba ve oğlu arasında yaşanan o dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bıçakla cama çıkan genç ile babası mankenlerle beraber yere düşüyor. Bıçak olan elini havaya kaldıran genç babasına doğru hamle yapıyor. Babası da elindeki demir çubukla kendini savunuyor. Gencin bıçağı sallaması üzerine babası da çubukla gence vuruyor. Gencin uzaklaşması üzerine baba kendini camdan sarkıtıyor. Aşağıda bekleyen polis ekipleri ve vatandaşlar ise adamı indiriyor.

Doğan Can Cesur - Emin Mert Bahçekapılı

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