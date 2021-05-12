Şişli'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kereste yüklü 03 AAP 637 plakalı kamyonetle seyir halinde olan Emrah Talaş (29) sokağa girdi. Yokuş aşağıya inen kamyonet, bir anda frenleri boşalınca kaymaya başladı. Sürücü Talaş, yolun sonundaki uçurumdan aşağıya uçmamak için direksiyonu sola kırarak sokak üzerindeki binaya sürtmeye başladı. 5 binaya çarpan kamyonet, park halindeki motosikleti de altına aldıktan sonra durabildi.

Çarpma esnasında kamyonet sokaktaki elektrik, su ve doğalgaz kutularını da parçaladı. Olayın ardından ihbar üzerine sokağa çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sokakta güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Mahallelinin büyük korku yaşadığı olayda şans ederi ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda ve motosiklette maddi hasar oluştu. Çalışmalar sürdüğü esnada kamyonetin kurtarılması için kasasındaki keresteler başka bir kamyonete yüklendi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Doğan Can Cesur