Şişli'de gecekonduda yangın çıktı, içeridekiler kendilerini son anda dışarı attı

Yangın, saat 07.00'da Şişli İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, içerisinde evsizlerin yaşadığı gecekondudan bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangını gördüler, dışarıya çıktılar

İhbar üzerine yangının çıktığı yere gelen ekipler, gecekonduya müdahale etti. Yangının başladığı esnada gecekonduda kalanların ise kendilerini sokağa attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Davut Has

