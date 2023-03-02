Şişli'de husumetli olduğu akrabasının evine pencereden ateş etti: 1 yaralı

Evin kapısını zorlayan şüpheli açamayınca sokak üzerinde bağırmaya başladı. Daha sonra evin penceresine çıkan akrabasıyla tartışan şüpheli yanında getirdiği silahla pencereden içeriye ateş etti. Kurşun evin içinde bulunan Özkan E.'nin omzuna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özkan E. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Paşa Mahallesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akrabasıyla arasında husumet bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi akrabasının evinin bulunduğu sokağa geldi. Bir süre sokak üzerinde bağıran şüpheli daha sonra evin içine girmek için kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan şüpheli tekrar sokak üzerinde bağırmaya devam etti. Bu bağırmalara dayanamayan akrabası evin penceresine çıkarak akrabasıyla tartışmaya başladı.

Evin camından içeriye ateş etti

Şüpheli yanında getirdiği silahı ile giriş katta bulunan evin penceresinden içeriye rastgele ateş etti. Kurşun, bu esnada evin içinde bulunan Özkan E.'nin omzuna geldi. Özkan E. Kanlar içinde yere yığılırken şüpheli akraba kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yere yığılan Özkan E.' Ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi alırken bir yandan da kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Doğan Can Cesur

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