Şişli'de ilginç görüntü

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre emniyette 19 adet suç kaydı olan ve psikolojik sorunları bulunan Gökmen T. (27), cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine tırmandı.

Direğin üstüne ayakta durarak etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gökmen T.'yi aşağı indirmek için ikna etmeye başladı.

Direğin üstünde şahsı görenler şaşkınlık yaşadı

Çalışmalar sürdüğü esnada vatandaşlar cep telefonlarıyla olayı görüntülerken, direkte şahsı gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalar sonucunda mahallelinin de yardımıyla şahıs aşağıya inmeyi kabul etti. İtfaiye merdiveniyle direkten indirilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınacağı ve hakkında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun - Abdulkadir Atmacan

