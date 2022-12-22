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Şişli'de kağıt toplayıcıları vatandaşa kürekle sopalarla böyle saldırdı: 2 yaralı

Şişli'de kağıt toplayıcıları vatandaşa kürekle sopalarla böyle saldırdı: 2 yaralı
Şişli'de kağıt toplayıcıları vatandaşa kürekle sopalarla böyle saldırdı: 2 yaralı

Şişli’de yol kenarındaki hurdaları almaya çalışan kağıt toplayıcıları, kendilerine tepki gösteren vatandaşa kürek ve sopayla saldırdı. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Şişli'de kağıt toplayıcıları vatandaşa kürekle sopalarla böyle saldırdı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay dün saat 17.50 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcıları, cadde üzerinde bulunan ve eskiden otel olarak kullanılan boş bir binaya ait hurdaları almak istedi. O esnada mahalle sakinleri ve esnaf ise kağıt toplayıcılarına tepki göstererek almalarına engel olmaya çalıştı. Duruma sinirlenen kağıt toplayıcıları, yanlarında bulunan demir sopalar ve küreklerle vatandaşlara saldırdı. İki grup arasındaki kavga büyümesiyle vatandaşlar bir binaya sığınarak polise ihbarda bulundu. Kağıt toplayıcıları ise hurdaları alarak hızla uzaklaştı. 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis ekiplerinin kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Onur Dursun
 

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