İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şişli'de kayan aracın refüje çarpması kamerada

Şişli'de kayan aracın refüje çarpması kamerada
Şişli'de kayan aracın refüje çarpması kamerada

Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmek isteyen sürücünün kontrolündeki otomobil kayarak refüje çarptı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı kenti olumsuz etkilerken vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Şişli Mahmutağa Yokuşu'nda bir otomobil sürücüsü, kar yağışı sonrası yokuş aşağıya ineceği esnada kontrolü kaybetti. Kayan araç yokuşun başındaki refüjdeki tabelaya çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan yokuştan inmek isteyen sürücüler ve vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Doğan Can Cesur
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.