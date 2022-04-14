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Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada

Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada
Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada

Şişli'de yolun karşısına geçerken kendisine çarpan araca ve sürücüye saldıran şahıs ve yakını, korku saçtı. Akraba olan iki saldırgan yakalanırken, sürücünün darp edildiği anlar ise kameraya yansıdı.

Şişli'de kendisine çarpan sürücüyü darp eden maganda kamerada - Tıkla İzle

Olay 30 Mart'ta Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan Fethullah Furkan Bulut, yolun karşısına geçen kişiye hafif şekilde çarptı. Bir anda neye uğradığına şaşıran Oktay S. sinirlenerek, önce aracın kapısına tekme attı, ardından içeri girerek Bulut'u darp etmeye başladı. Bu sırada otomobilin hakimiyetini kaybeden Fethullah Furkan Bulut, geri geri giden aracını diğer araçlara çarpmaması için son anda durdurdu.

Oktay S.'nin akrabası olan Zafer K. isimli şahıs ise sürücü kapısını açarak F.F.B.'yi darp etmeye devam etti. İki saldırgan vatandaşların araya girmesiyle oradan uzaklaşırken, hafif şekilde yaralanan Fethullah Furkan Bulut'nin ise darp raporu aldığı öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İki maganda yakalandı

Kimlikleri tespit edilen Oktay S. ve Zafer K. isimli şahıslar aynı gün Mecidiyeköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Oktay S. sevk edildiği adli makamlarca “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından tutuklanırken, Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan dehşet anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde aracın şahsa çarptığı ve ardından iki kişinin sürüyücü darp ettiği o anlar görülüyor.

Doğan Can Cesur
 

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