Şişli'de kız arkadaşını darp eden şüphelinin 8 yıla kadar hapsi istendi

Şişli'de 9 Aralık 2020 tarihinde Tuğba Erçakar, arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darp edilmişti. Genç kadının feci şekilde darp edilmesine ilişkin anlar evde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Olayın ardından sosyal medya hesabından darp edilme anlarını paylaşan Erçakar “Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir" diyerek yardım istemişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Hanifi B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik eylemlerinden dolayı "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelinin Erçakar'ın arkadaşı Ceylan A.'ya yönelik ise "Hakaret" , "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

Melike İnal

