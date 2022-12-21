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Şişli'de kule inşaatındaki asansörde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli'de kule inşaatındaki asansörde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
Şişli'de kule inşaatındaki asansörde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Şişli’de bir kule inşaatında çalışan 2 işçi, elektrik kesilince binanın dış asansöründe mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 işçiyi, binanın içerisinden pencere açarak kurtardı. Çalışmaları kameralara yansırken, işçileri aşağıya indirildi.

Şişli’de kule inşaatındaki asansörde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 işçi, çalıştıkları kule inşaatının dış asansörüne binerek çalışmaya başladı. İşçiler katları tek tek inerek tamirat yaptıkları esnada binanın elektriği kesildi. Bir süre elektriğin gelmemesi nedeniyle işçiler asansörde mahsur kaldı. Bunun üzerine bina görevlileri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri kurtarmak için çalışmalara başladı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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