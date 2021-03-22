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Şişli'de lastik deposunda yaşanan patlama anı kamerada

Şişli'de lastik deposunda yaşanan patlama anı kamerada
Şişli'de lastik deposunda yaşanan patlama anı kamerada

Şişli'de gece saatlerinde 5 katlı lastik deposunun çatı katında çıkan yangın sırasında yaşanan patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye erlerinin düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü. Gündüz çekilen görüntülerde ise, patlamanın şiddeti gözler önüne serildi.

Şişli’de lastik deposunda yaşanan patlama anı kamerada - Tıkla İzle

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ersan Sokak'ta gece saatlerinde 5 katlı bir lastik fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Sokak içerisinde bulunan araçların üzerine depodan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana gelmişti.

Gündüz çekilen görüntülerde, ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor. Patlamanın şiddeti gözler önüne serilirken, yangın sırasında meydana gelen patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, itfaiye erlerinin düşen parçalardan son anda kurtulduğu ve bir kişinin aracını bırakıp kaçtığı görülüyor.

Doğancan Cesur
 

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