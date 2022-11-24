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Şişli'de LCD ekran hırsızları kamerada

Şişli'de LCD ekran hırsızları kamerada
Şişli'de LCD ekran hırsızları kamerada

Şişli’de bir binanın kilit mekanizmasını kırıp içeriye giren 2 hırsız, evden 3 adet LCD ekran çaldı. Şahıslar ertesi gün geldikleri binaya kapıdan giremeyince bahçeden tırmanıp içerideki güvenlik kamerasının bağlı olduğu monitörü çaldı. Yaşananlar kameralara yansırken, hırsızlardan biri polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli'de LCD ekran hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Şişli Kuştepe'de önceki ay yaşanan olayda, iki şahıs sokak üzerinde bulunan bir binanın kilit sisteminin kırdı. Şahıslar ardından kapıyı zorlayarak içeriye girip katları gezdi. Burada bir eve giren iki hırsız, içeriden 3 adet LCD ekran çalarak kaçtı. Şahısların kilidini kırdıktan sonra kapıyı zorlayıp içeriye girdiği anlar ve ekranlarla kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Ertesi gün de binaya tırmanıp monitör çaldı

Olayın ardından ertesi gün aynı binaya gelen hırsızlar, kapıdan içeriye girmeyince bu kez de binaya bahçe katından tırmanarak girdi. İçeriye giren şahıs kapıyı açtı ve suç ortağıyla birlikte binanın güvenlik kamerasının bağlı olduğu 3 bin lira değerindeki monitörü çalarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şişli polisi hırsızı yakaladı

Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, binanın görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şahıslardan birini B.G. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda B.G. polis ekipleri tarafından yakalanırken, suç ortağının yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun
 

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