İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şişli'de metro girişinde silahlı saldırı kamerada

Şişli'de metro girişinde silahlı saldırı kamerada
Şişli'de metro girişinde silahlı saldırı kamerada

Mecidiyeköy’de metro altgeçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, olayda iki kişi silahla yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli’de metro girişinde silahlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Olay, önceki hafta Cuma günü Şişli Mecidiyeköy metro altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde motosikletli metro girişine gelen kasklı bir şahıs, merdivenlerden inmeye başladı. Bir süre altgeçitte yürüyen şahıs, husumetli olduğu grubu görünce belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. Saldırıda iki kişi bacak kısımlarından yaralanırken, saldırgan için geldiği şekilde geri dönerek motosikletle kayıplara karıştı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Metroda husumetlisine kurşun yağdırdı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Şişli polisi saldırganı yakaladı

Metro altgeçidindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasklı saldırganın geldiği motosikletin plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, saldırıyı gerçekleştiren A.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak sorgulamak şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

İLGİLİ HABER
Husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç öldü Husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
İLGİLİ HABER
Konyada avukata silahlı saldırı Konya’da avukata silahlı saldırı
İLGİLİ HABER
ABDde liseye silahlı saldırı: 4 yaralı ABD’de liseye silahlı saldırı: 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Park halindeki araçta oturan gençlere silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.