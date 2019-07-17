İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şişli'de minibüs şoförü taksiciyi darp etti

Şişli'de minibüs şoförü taksiciyi darp etti
Şişli'de minibüs şoförü taksiciyi darp etti

Şişli’de cadde üzerinde seyir halinde olan taksici, minibüsün önüne direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Taksicinin “üstüme çıktın” sözünü küfür olarak anlayan şoför, tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavga anı kask kamerasına yansıdı.

Şişli'de minibüs şoförü taksiciyi darp etti - Tıkla İzle

Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TBK 77 plakalı otomobil sürücüsü sinyal vermeden sağ şeride geçmek istedi. O esnada sağ şeritten süratli bir şekilde seyreden minibüs şoförü, önüne kıran taksiciyi korna basarak uyardı. Bunun üzerine sol şeride geri dönen taksici, “üstüme çıktın” diyerek şoföre tepki gösterdi. Taksicinin tepkisini küfür olarak anlayan minibüs şoförü, yolcu dolu aracından yol ortasında inerek taksicinin üstüne yürüdü.

Taksiciyi tekme ve tokatlarla darp etti

Taksici adamın koşarak üstüne geldiğini görünce camı kapatarak kapıları kilitlemek istedi. Ancak minibüs şoförü kapıyı açarak taksiciye saldırmaya başladı. Birkaç tekme ve tokat atarak taksiciyi darp eden şahıs, sürücünün “küfür etmedim” demesine rağmen bir türlü sakinleşmedi. Öfkeden deliye dönen ve küfürler savuran minibüs şoförünü çevredeki vatandaşlar sarılarak uzaklaştırdı. Olayın ardından minibüs şoförü aracına binerek uzaklaştı. Korku dolu anlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.  

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.