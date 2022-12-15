Şişli'de motosiklet tamirhanesi alev alev yandı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Fulya Mahallesi Vefa Aralığı Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet tamiri sırasında deposundaki benzin yere döküldü. Benzinin yere döküldüğünü fark etmeyen işçi kaynak makinası ile çalıştığı sırada yangın çıktı. İş yeri yangın nedeniyle kısa sürede alev topuna döndü, patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını bir saatlik çalışma sonunda söndürürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan

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