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Şişli'de motosikletteki 2 kişiye silahlı saldırı: Olay anı kameraya yansıdı

Şişli'de motosikletteki 2 kişiye silahlı saldırı: Olay anı kameraya yansıdı
Şişli'de motosikletteki 2 kişiye silahlı saldırı: Olay anı kameraya yansıdı

Şişli’de seyir halindeki motosiklette bulunan 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Kameralara yansıyan saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli’de motosikletteki 2 kişiye silahlı saldırı: Olay anı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen silahlı bir şahıs, motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan F.G. (26) ve C.S.'ye (26) ateş açtı. Saldırı sonucu motosiklettekiler yaralanarak yere düşerken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Motosikletin arkasında oturan şahıs, bacağından ve kalçasından hafif şekilde yaralanırken, motosikletin sürücüsü ise ağır şekilde yaralandı.

Yol kenarında beklerken ateş açtı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı F. G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hafif yaralı C.S. ise polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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