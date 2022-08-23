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Şişli'de olaya müdahale ederken fenalaşan bekçinin şehit olmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Şişli'de olaya müdahale ederken fenalaşan bekçinin şehit olmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Şişli'de olaya müdahale ederken fenalaşan bekçinin şehit olmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Şişli’de bir mahalle düğününde çıkan arbedede olaya müdahale ederken fenalaşan bekçi Oltan Koca’nın kaldırıldığı hastanede şehit olmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir düğünün geç saatlere kadar sürdüğü iddiasıyla olay yerine giden mahalle bekçileri ile şüpheliler arasında arbede çıkmış, çıkan arbedede çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, mukavemet gösteren şüphelilere müdahale sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek şehit olmuştu.

5 şüpheli tutuklandı

Konuya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sema Demir

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