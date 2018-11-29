Şişli'de oyuncak tabancalı şahıs polisi alarma geçirdi

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi bozuk olan Ermenistan uyruklu Türk vatandaşı Setiran P.(53), evinin penceresinden tabanca göstererek vatandaşları korkuttu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı ikna etmeye başladı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polis, vatandaşların zarar görme ihtimaline karşın sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Ardından da sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Ekipler olay yerine tedbir amaçlı beklediği esnada özel harekat polisleri de olay yerine geldi.

Koçbaşıyla kapı kırılarak evine girildi

Bunun üzerine özel harekat polisi koçbaşı ile kapıyı kırarak şahsın evine girdi. Şişli polisinin titiz çalışması sonucu etkisiz hale getirilen şahıs ters kelepçelendi ve vatandaşlara doğrulttuğu silah da ele geçirildi. Silahta yapılan incelemede oyuncak olduğu ve belirtilenin aksine herhangi bir şekilde havaya ateş açma durumunun söz konusu olmadığı anlaşıldı. İncelemelerin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Setiran P.(53) ve yanında bulunan ağabeyi Avadis P.(50)'yi (53) gözaltına alarak emniyet götürdü.