İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şişli'de taksi çilesi: Bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı

Şişli'de taksi çilesi: Bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı
Şişli'de taksi çilesi: Bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı

Şişli’de yanlarında bavuluyla bekleyen 2 kadın, yaklaşık 1 saat boyunca taksi bekledi. Kadınların gideceği yer kısa mesafe olduğu için bazı taksi şoförlerinin indi bindi için 100 TL istediği iddia edildi. Kadın yolcuların yaşadığı mağduriyeti, o esnada oradan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, Şişli Harbiye'de bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanlarında bavul bulunan 2 kadın, Harbiye'den Kurtuluş'a taksiyle gitmek istedi. Yol kenarında bir süre bekleyerek taksi durdurmak isteyen kadın yolcuları taksi şoförleri ‘kısa mesafe' gerekçesiyle aracına almadı. Taksi şoförleri indi bindi için kadın yolculardan 100 TL almak istedi. Bunun üzerine kadınlar, şoförlere taksimetreyi açmaları gerektiğini söylese de taksiciler bunu kabul etmedi.

Murat Horoz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.