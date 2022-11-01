Şişli'de taksi çilesi: Bavullu 2 kadını hiçbir taksici almadı

Olay, Şişli Harbiye'de bugün öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanlarında bavul bulunan 2 kadın, Harbiye'den Kurtuluş'a taksiyle gitmek istedi. Yol kenarında bir süre bekleyerek taksi durdurmak isteyen kadın yolcuları taksi şoförleri ‘kısa mesafe' gerekçesiyle aracına almadı. Taksi şoförleri indi bindi için kadın yolculardan 100 TL almak istedi. Bunun üzerine kadınlar, şoförlere taksimetreyi açmaları gerektiğini söylese de taksiciler bunu kabul etmedi.

Murat Horoz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.