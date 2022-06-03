Şişli'de taksi denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli'de Büyükdere Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan taksicilerin belgeleri kontrol edildi.

"Hatalıyız, bu denetimlerin olması gerekiyor"

Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan bir taksi şoförü, “Bir şey söylemeye gerek yok olan oldu. Bu denetimlerin olması gerekiyor çünkü hatalıyız. Taksimetrem hala açık indi bindi mesafesi olduğu için kemer takmamıştım. Aslında kemer takmamız lazım ama sıkılıyoruz, bunalıyoruz” dedi. Bundan sonra takıp takmayacağı konusunda gelen soruya ise taksici, “Cezayı yedim zaten ne takacağım” dedi.

Herhangi bir kural hatası bulunmayan sürücü Zeynel Zengin ise “Eksiğim olmadığı için denetimlerle ilgili bir sorunum yok. Fakat taksilerden şikayetçi olan çok müşterimiz var. Boş geçtiğimizi almadığımızı düşünüyorlar fakat bunun sebebi sistemlerdir. Uygulama üzerinden taksi çağıran bir müşteriye gidiyoruz o sırada yolda müşteri el kaldırıyor fakat biz zaten müşteriye gidiyoruz. Taksimetre açmayan da çok var bunların ayıklanması lazım. Bunda da emniyete büyük pay düşüyor. Bizim gibi düzgün çalışanlar için bunun yapılması önemli. Bu sahtekarlıkların önüne geçilmesi için ben araçlara çapraz kamera takılmasını bile isterim” şeklinde konuştu.

Denetimde 15 taksi şoförüne emniyet kemeri takmadıkları için toplam 2 bin 940 lira ceza kesilirken, 3 taksiciye de seyir halinde cep telefonu kullandıkları gerekçesiyle 427'şer lira cezai işlem uygulandı. Toplamda 18 sürücüye toplam 4 bin 221 lira para cezası kesildi.

Onur Dursun - Furkan Duman