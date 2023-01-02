Şişli'de taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yolcu seçen, kısa mesafede yolcu almayan, emniyet kemeri takmayan, taksimetre açmayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan taksicilerin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Ayhan Çalışır, "Ben emniyet kemeri takıyordum, nasıl, neden durduruldum bilmiyorum. Aracımda kamera var, bakabilirler, itiraz edeceğim. Çocuğumun üstüne yemin ederim ki kemerim takılıydı, işimi de severek yapıyorum. Kurallara da uyan bir insanım" dedi.

Onur Dursun - Yunus Emre Ayaz

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