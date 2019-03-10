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Şişli'de taksi şoförü önce motosiklete çarptı, ardından bıçakla sürücünün üzerine yürüdü

Şişli'de taksi şoförü önce motosiklete çarptı, ardından bıçakla sürücünün üzerine yürüdü
Şişli'de taksi şoförü önce motosiklete çarptı, ardından bıçakla sürücünün üzerine yürüdü

Şişli'de bir taksi şoförü, motosiklete çarptı. Kazadan sonra aracından inen taksi sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Şişli'de taksi şoförü önce motosiklete çarptı, ardından bıçakla sürücünün üzerine yürüdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Şişli'de yaşandı. Yolda seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak çeken taksici, motosikletlinin üzerine yürüdü. Bıçağı görünce adeta deliye dönen motosiklet sürücüsü de "öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin" diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken, taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  

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