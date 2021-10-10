Şişli'de trafik kavgasında aracıyla önünü kesip, kurşun yağdırdı

Olay, geçtiğimiz 29 Eylül'de Şişli Paşa Mahallesi Ateşböceği Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsü ile diğer bir sürücü trafikte kavga etmeye başladı. Bir süre sonra sürücünün önünü kesen şahıs, aracından inerek tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonra da geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Yaralı sürücü ise aracın koltuğuna yığılıp kalırken, vatandaşlar ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şişli polisi saldırganı yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında olayı gerçekleştiren saldırganın önce eşkali daha sonra da kimliği belirlendi.

Olayla ilgili saldırgan A.S. olayda kullandığı silahla birlikte Feriköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Öte yandan, olay anı ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur



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