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Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon
Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

Şişli’de uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şişli’de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuştepe Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan
 

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