Şişli'de yakıt almaya giden kamyonet yan yattı, o anlar kamerada

Olay, Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AB 5687 plakalı kamyonet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yakıt almak için Şişli Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna doğru ilerledi. Araç sürücüsü istasyonun girişindeki hafif rampayı fark edemeyince araç kasasındaki plastik yüklerin de ağırlığıyla bir anda yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ekipleri sevk edildi. İstasyon görevlilerinin müdahalesiyle araç içerisinde bulunan sürücü ve arkadaşı yara almadan araç içerisinden çıkarıldı.

Kamyonetin yan yattığı anlar kameraya yansıdı

Kameraya yansıyan görüntülerde kamyonetin istasyona girmeye çalışırken bir anda devrilerek yan yatması ve istasyon çalışanlarının koşarak araçta bulunan kişilere yardım etmesi yer alıyor. Öte yandan devrilen araç içerisinden çıkarılan vatandaş , “Ben şoförleydim. O başka yerde şu an. Ben araç içindeydim de bende bir şey yok. Yaralanmadık” diye konuştu.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci