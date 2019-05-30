Şişli'de yalnız yaşayan elektrik ustası evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Şişli Fulya Mahallesi Belen Sokak'ta sabah Mehmet Eroğlu'nun dükkanını açmadığını gören komşuları, telefonla aradı. Telefonlara cevap alamayan komşuları, Eroğlu'nun oturduğu eve giderek kapıyı çaldı. Kapının da açılmaması üzerine komşularının hayatından endişe eden vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daire girdi. Mehmet Eroğlu'nun yerde hareketsiz yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ailesini depremde kaybetmiş

Hayatını kaybeden Mehmet Eroğlu'nun 1999 Adapazarı depreminde ailesini kaybettiği öğrenildi. Ailesini depremde kaybeden Eroğlu'nun Şişli'de sahibi olduğu dükkanda elektrik ustalığı yaptığı belirtildi. Mahalle sakinlerince sevilen biri olan Eroğlu'nun kaybı üzüntüyle karşılandı.

Mahallenin sevilen ve sayılan simalarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Şinasi Tahan, ”Komşuluk ilişkilerinin kaybolduğundan dert yanarlar. Ancak bugün Mehmet abimizin yokluğunu fark eden yine bir esnaf kardeşimiz. O fark etmese yokluğunu, günlerce dairede kalabilirdi. Yalnız yaşıyordu. Ailesini Adapazarı depreminde kaybetmiş. Yardımsever ve sevilen biriydi kendisi” ifadelerini kullandı.

Adli tabip tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Eroğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Emrah Kuş - Oğuzcan Yazar



