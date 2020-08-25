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Şişli'de yarım milyonluk gasp

Şişli'de yarım milyonluk gasp
Şişli'de yarım milyonluk gasp

Şişli Ortaklar Caddesi’nde bankadan çektiği 500 bin lira ile arabasına giden kadın, gaspçıların hedefi oldu. Ara sokakta kadını yumruklayarak yaralayan gaspçı, içinde yarım milyon bulunan çantayla kayıplara karıştı.

Şişli’de yarım milyonluk gasp - Tıkla İzle

Olay, Şişli Ortaklar Caddesi'nin paralelinde bulunan Ruhi Sarılap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; çevredeki bir bankadan 500 bin lira çeken Günnur A. isimli kadın ara sokağa bıraktığı aracına doğru yürümeye başladı. Takip edildiğinden habersiz şekilde aracına yönelen Günnur A.'ya yanaşan gaspçı çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Gaspçıya direnen genç kadın çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Çığlık atması üzerine kadını darp ederek yaralayan gaspçı, içerisinde yarım milyon bulunan çantayla yaya şekilde kaçmaya başladı. Yere savrulan kadın ara sokakta kimsenin kendisini duymadığını görünce polisi arayarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası bakan polis ekipleri kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

Murat Horoz

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