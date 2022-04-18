Şişli'de yeraltı kabloları yandı, rögar kapağı patladı

Şişli Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı kablolarında yanma meydana geldi. Yanma nedeniyle rögar kapağı patladı. Patlama nedeniyle büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı sokakta bulunan 4 bina tahliye edildi. Binada bulunana yaşlıların çıkması için itfaiye erleri seferber oldu. Kedisini evde unutan bir vatandaş ise panik yaşadı. Boşaltılan binaya giren itfaiye erleri kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Şiddetli bir patlama olduğunu belirten Altuğ Eroğlu, “08.30 civarında rögar kapağı patlama meydana geldi. Şiddetli bir patlama oldu, yaralı yok” dedi.

Rögar kapağının havaya uçtuğunu gören bir vatandaş, “Kapak fırladı. Evde zaten bir ses duyuyorduk, tesadüfen cama yöneldim. Kapağın havaya fırladığını gördüm. İçinden dumanlar çıktı. Binayı boşalttık. Köpeklerimi de aldım” ifadelerini kullandı.

Murat Horoz-Gülşah Kahveci

