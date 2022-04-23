Şişli'deki pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Edinilen bilgiye göre, S.B. isimli şahıs cep telefonunun pazarda alışveriş yaparken çalındığını düşünerek polis ekiplerine başvurdu. Ekiplerin çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüpheli şahısın Hakan S. olduğu tespit edildi. Görüntülerde ise, pazar tezgahından alışveriş yapan S.B.'nin arkasından yaklaşarak sözde alışveriş yapıyormuş gibi görünen bu sırada ortaya çıkan bir çocuğun kadınla adamın arasına girerek fark ettirmeden cep telefonunu çaldığı görüldü.

Şüpheli ve çocuğun daha sonra birlikte hızla uzaklaşma anları da kameralara yansıdı. Polis yaptığı incelemede şüphelinin daha önceden de 13 kez benzer suçlardan kaydı olan Hakan S. olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hakan S.'yi gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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