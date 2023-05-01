Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Pangaltı Ergenekon Caddesi üzerinde toplanan eylemciler Taksim'e yürümek istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.

Doğan Can Cesur - Emin Mert Bahçekapılı-İsmail Coşkun

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