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Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi
Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi

Şişli'de toplanarak izinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Gözaltına alan eylemciler polis otobüsüne bindirildi.

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi - Tıkla İzle

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Pangaltı Ergenekon Caddesi üzerinde toplanan eylemciler Taksim'e yürümek istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericiler gözaltına alınarak polis otobüsüne bindirildi.

Doğan Can Cesur - Emin Mert Bahçekapılı-İsmail Coşkun

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