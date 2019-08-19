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Sissoko imzayı attı

Sissoko imzayı attı
Sissoko imzayı attı

Eskişehirspor İbrahim Sissoko ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor'da adeta yılan hikayesine dönen Sissoko ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Eskişehirspor Başkan Vekili Mehmet Şimşek ile bir araya gelen ve 1 yıl daha siyah-kırmızılı formayı giyecek olan Sissoko, bugün imzayı attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, “Başkan Vekilimiz Mehmet Şimşek ile bir araya gelen Ibrahim Sissoko kendisini 1 yıllığına Eskişehirspor'lu yapan sözleşmeye imza attı. Ibrahim Sissoko'ya Eskişehirspor'da başarılı bir futbol kariyeri dileriz” ifadeleri kullanıldı.  

Burak Tekin

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