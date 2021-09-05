Sitede oturdukları binalarda çatlaklar oluşan vatandaşlar araçlarında kalıyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde 356 dairenin bulunduğu bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar meydana geldi. Kolonlarda ve dairelerin içinde bulunan çatlaklardan dolayı apartman sakinleri korku içinde yaşamaya devam ederken, bazı apartman sakinleri ise araçlarında kalmaya başladı.

Site sakinlerinden Bayram Koç, binalarda bulunan çatlakların son 1 aydır arttığını belirterek, “Geceleri yatamıyoruz, çok ses geliyor. Dış kapıları örtemiyoruz. Şu anda hiçbir can güvenliğimiz yok” dedi.

Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Koç, “Bu binaların yıkılması mı gerekiyor, yenisinin mi yapılması gerekiyor ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Ben 2 gündür arabamda yatıyorum. Battaniyem, yastığım arabamda. Bu binada toplam 16 daire var ve 16 daire de sokakta yatıyor. Buna ne çare varsa artık bunun yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.



Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta - Gökşen Efe

