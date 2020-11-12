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Sivas adeta dondu, arabaların camları buz tuttu

Sivas adeta dondu, arabaların camları buz tuttu
Sivas adeta dondu, arabaların camları buz tuttu

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 3 dereceyi gösterirken, arabaların camları buz tuttu.

Sivas adeta dondu, arabaların camları buz tuttu - Foto Galeri

Soğuk iklimi ile bilinen Sivas'ta hava adeta buz kesti. Sabah saatlerinde kent merkezinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerinde buz tuttuğu kentte kullanılmayan kredi kartı gibi malzemelerle sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi. Öte yandan kent merkezinde sis oluştu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler yer trafikte dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise havanın oldukça soğuduğunu dile getirdi.


Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

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