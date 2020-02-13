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Sivas Antalya Canlı İzle| Sivasspor Antalyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Sivas Antalya Canlı İzle| Sivasspor Antalyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Sivas Antalya Canlı İzle| Sivasspor Antalyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında bugün Antalyaspor’u ağırlayacak. Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki ekip arasında oynanan ilk maç golsüz eşitlikle sona ermişti.

Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında bugün Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Rıza Çalımbay as kadroyla maça çıkacak

Sivasspor'da bu maç öncesi Arouna Kone, Emre Kılınç, Marcelo Goiano, Barış Yardımcı ve Skuletic'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Cofie de cezalı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, Antalyaspor maçında ligde forma giyen oyuncularını tercih edebileceği öğrenildi.

Kupada 3. randevu

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti. Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

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