Sivas Başakşehir Canlı İzle Bein Sports| Sivasspor Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Sivas Başakşehir canlı izle, Sivasspor Başakşehir Az Tv İdman Tv Justin Tv maçı veriyor mu? Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Sivasspor'a konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 18 galibiyet, 8 beraberlik, ve 4 mağlubiyet alan Başakşehir liderliğini sürdürürken, Sivas temsilcisi ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 12. sırada bulunuyor.

20. randevu

İki takım, Süper Lig tarihinde daha önce 19 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. Sivasspor, 7 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

Kritik haftalar

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı kızıştı. Lider konumda bulunan Başakşehir'in 62 puanı bulunurken, pazar günü 60 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray ile 59 puanla onu takip eden Beşiktaş karşılaşacak. Ligin 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Başakşehir, Sivas engelini kayıpsız geçerek şampiyonluk umudunu devam ettirmeyi hedefliyor.

Düdük Halil Umut Meler'de

Yarın 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan mücadelenin hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüğoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Zorbay Küçük görev alacak.

DG Sivasspor-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, bu akşam evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.

Mecnun Otyakmaz: “VAR protokolü rayından çıktı”

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, VAR protokolünün rayından çıktığını söyledi.

DG Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başakşehir karşısında gelip yükselişe geçmek istediklerini belirterek, “Medipol Başakşehir maçı bizim için de çok önemli bir mücadele. Ligin alt sırasıyla her ne kadar 6 puanlık bir fark söz konusu olsa da, bizim bir an önce 3 puanı alıp, artık üst sıralara doğru tırmanmamız gerekiyor.

Başakşehir'in iyi bir yönetimi ve iyi futbolcuları var. Şampiyonluğa oynuyorlar. Bizim takımımız da iyi bir takım. Son haftalarda biraz kötü gitmemize rağmen iç sahada tehlikeli bir takımız. Takımımız ilk yarıda İstanbul'daki maçta Başakşehir'i yenmeyi başarmıştı. İnşallah tarih yeniden tekerrür eder ve 3 puanı alarak önümüzdeki haftalarda üst sıralara tırmanırız" dedi.

Sivasspor Başakşehir Maçı Canlı Nasıl İzlenir?

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